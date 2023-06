Stiri pe aceeasi tema

- Statiunile balneoclimaterice sunt pe lista destinatiilor preferate de catre turistii romani. In topul preferintelor romanilor se afla Baile Felix/Calimanesti si Caciulata/Baile Herculane, insa una dintre ele este considerata "Fabrica de sanatate".

- Rusia a anuntat luni ca a inceput exercitii navale in Marea Baltica, la o zi dupa ce statele membre NATO si-au lansat manevrele anuale in Marea Baltica, informeaza Reuters. CITESTE SI O noua greva sta sa explodeze: 'Am parcurs pasii legali, deschizand conflictul colectiv de munca. Am demarat culegerea…

- Preturile petrolului au scazut miercuri din cauza dolarului american mai puternic, in timp ce datele economice din China au crescut temeri legate de cerere, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrarea in august au scazut cu 37 de centi, sau cu 0,5%,…

- Armenia este pregatita sa recunoasca enclava Nagorno-Karabah ca parte a Azerbaidjanului, daca autoritatile de la Baku se angajeaza sa garanteze securitatea populatiei de etnie armeana din aceasta regiune montana, transmit agentia de presa de stat rusa TASS si canalul Telegram "Ostorojno, novosti!",…

- In decembrie 1916, autoritatile germane de ocupatie au decis sa unifice calendarele, adoptand, ,,stilul nou”, folosit in Germania, in locul ,,stilului vechi”, folosit in Romania, fapt care a impus si schimbarea datelor sarbatorilor religioase ale romanilor.

- S-a starnit din nou confuzie dupa ce un alt proiectil a fost gasit intr-o padure din Polonia. Un „obiect militar” gasit intr-o padure poloneza evidențiaza temerile de foc incrucișat de la razboiul din Ucraina care se revarsa peste granița, deși presa locala raporteaza ca ar putea fi de fapt o racheta…

- Danemarca a invitat joi operatorul gazoductului Nord Stream 2, controlat de Rusia, sa ajute la recuperarea unui obiect neidentificat gasit in apropierea singurei conducte de gaz ramase intacte sub Marea Baltica, relateaza Reuters, citat de news.ro.Saptamana trecuta, autoritatile daneze au declarat…