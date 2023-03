Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii a 4.759 de imobile din comuna Lerești, județul Argeș, vor primi in perioada urmatoare noile carți funciare. Documentele sunt eliberate, gratuit pentru cetațeni, prin Programul național de cadastru și carte funciara (PNCCF), susținut de Guvernul Romaniei. Finanțarea a fost asigurata din…

- Județul Cluj a inregistrat o scadere de 57,76% a tranzacțiilor imobiliare in luna ianuarie. Totodata, la inceput 2023 și prețurile au cunoscut o corecție.Inceputul fiecarui an este considerat de catre specialiști unul mai domol in ceea ce privește tranzacțiile imobiliare, in special luna ianuarie,…

- 16.389 de romani au luat credite ipotecare la inceput de 2023. Printre cele mai puține operațiuni de acest gen au fost inregistrate in Bistrița-Nasaud, mai puțin de 50, in timp ce in București numarul lor trece de 3.800. In Bistrița-Nasaud s-au inregistrat, de asemenea, și cele mai puține tranzacții…

- In luna ianuarie a acestui an au fost vandute, la nivelul intregii tari, 33.274 de imobile, cu 26.590 mai putine fata de luna decembrie, a informat, ieri, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor…

- Peste 33.000 de imobile au fost vandute la nivelul intregii țari in ianuarie, in scadere fața de decembrie. Cele mai multe au fost vandute in București, Brașov și Ilfov. Județele cu cele mai puține vanzari sunt Teleorman, Covasna și Olt. In luna ianuarie 2023 au fost vandute, la nivelul intregii…

- In luna noiembrie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,2% fața de luna anterioara, anunța imobiliare.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In luna noiembrie 2022 au fost vandute, in Romania, 61.659 de imobile, cu 1.732 mai multe fața de luna octombrie, anunța Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate in București, Ilfov și Brașov. „In luna noiembrie 2022 au fost…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Piața locuințelor din București fierbe: tranzacțiile cu apartamente au crescut cu 40% luna trecuta fața de noiembrie 2021, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). In alte județe declinul continua Pentru tranzacțiile incheiate in…