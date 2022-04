Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in decembrie 2021, de 1.262.318, cu 3.508 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 63,97% dintre acestea in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF). Din…

