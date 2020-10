In ciuda aglomerației de peste vara din anumite regiuni din țara, pandemia i-a convins pe mulți șoferi sa iși limiteze pe cat posibil calatoriile. Astfel, numarul accidentelor rutiere produse pe autostrazi in aceasta vara a scazut cu 43%, iar cel al persoanelor decedate in astfel de accidente cu 47%, transmite IGPR. „In perioada iunie – august 2020, politistii de la autostrazi au continuat actiunile pentru prevenirea accidentelor rutiere, fiind desfasurate zilnic activitati in scopul depistarii celor care pun in pericol siguranta circulatiei prin incalcarea normelor legale. Astfel, celor ce nu…