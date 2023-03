Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a transmis, joi, date cu privire la activitatea din anul 2022, precizand ca s-a intervenit la peste 816.000 de apeluri la 112. De asemenea, au avut loc peste 22.700 de actiuni. Anul trecut au fost instrumentate peste 1,6 milioane de dosare penale, impreuna cu unitatile de parchet, dar,…

- CARAȘ-SEVERIN – Adica aproape un accident pe zi, un deces de pe urma lor la fiecare zece… Acesta este scurtul tablou al accidentelor rutiere inregistrate anul trecut pe drumurile din județ! Potrivit Poliției județului, rețeaua rutiera a Caraș-Severinului insumeaza 1.907 kilometri, dintre care drumuri…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 15,1% in ianuarie 2023, de la 16,4% in decembrie 2022, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 22,47%, cele nealimentare cu 11,88%, iar serviciile cu 10,27%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date marti publicitatii.

- Cat a scazut populația județului Alba, in ultimul deceniu. Situația pe localitați. Rezultate provizorii, Recensamant 2022 Populația rezidenta din județul Alba a scazut cu 16.435 de persoane, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021), derulat in 2022.…

- Pretul locuintelor din Romania a crescut mai putin decat media din UE in ultimul deceniu Pretul locuintelor din Uniunea Europeana a inregistrat o crestere de 49,2% in perioada cuprinsa intre 2010 si trimestrul al treilea din anul 2022, iar Romania a consemnat printre cele mai mici majorari de preturi…

- Poliția Romana anunta ca in perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, politistii au intervenit la peste 11.500 de evenimente, dintre care aproximativ 10.000 au fost sesizate prin 112. Oamenii legii au fost sesizati cu privire la savarsirea a peste 3.200 de infractiuni, dintre care aproximativ 1.400…

- Numarul recidiviștilor a scazut ușor in 2022 in comparație cu anul trecut, a informat astazi directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dan Halchina a mai anunțat ca din ianuarie vor exista peste 1.200 de noi locuri de cazare in mai multe penitenciare din intreaga țara. Dan Halchina:…

- Romania se confrunta cu cel mai agresiv sezon al virozelor in randul copiilor din ultimul deceniu. S-au inregistrat 200 de cazuri in 24 de ore, dublu fața de medie. Medicii atrag atenția ca, de data aceasta, virusurile sunt mai agresive, deoarece s-au modificat pentru a rezista in competiție cu SARS…