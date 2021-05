Numărul 2 din Ambasada Elveției la Teheran a murit după ce a căzut din clădirea de mare înălțime unde locuia O importanta angajata a ambasadei elvețiene din Teheran a murit marți dupa ce a cazut din cladirea de mare înalțime din nordul orașului unde locuia, transmit agențiile iraniene de presa, potrivit Reuters.



Este vorba de o femeie de 51 de ani, a spus un purtator de cuvânt al serviciilor iraniene de urgența, potrivit agenției semi-oficiale ISNA.



Ea era al doilea cel mai important angajat al ambasadei Elveției și locuia la etajul 18 al cladirii, noteaza și agenția semi-oficiala ILNA. Niciuna dintre știrile din media iraniana nu lamurește circumstanțele decesului.



