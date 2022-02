Metropolitan ajuta refugiatii din Ucraina

Mai multe autocare apartinand Metropolitan ajuta refugiatii din Ucraina.Astfel, cel putin 12 autocare mari au transportat persoanele aflate la nevoie, ajunse in localitatea Isaccea, judetul Tulcea, in contextul invaziei care are loc in Ucraina. Potrivit Metropolitan, daca situatia o va impune, cursele vor continua si… [citeste mai departe]