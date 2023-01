Stiri pe aceeasi tema

- ​Carlos Alcaraz, liderul ierarhiei ATP, a fost nevoit sa declare forfait cu doar 10 zile inainte de startul Australian Open 2023, dupa ce s-a accidentat in timpul pregatirilor pentru noul sezon. „Cand eram in cel mai bun moment al presezonului, m-am accidentat intr-un gest forțat in timpul antrenamentului,…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul 1 mondial, a anuntat vineri ca a declarat forfait pentru Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce s-a accidentat la un muschi al piciorului drept in timpul unui antrenament, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Emma Raducanu (20 de ani, 78 WTA) a oferit primele declarații dupa accidentarea suferita cu doar 11 zile inainte de startul Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Sportiva din Marea Britanie, cu origini romanești, a acuzat probleme la glezna in timpul meciului cu Viktoria Kudermetova,…

- Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Coco Gauff, Maria Sakkari, Alex Zverev, Frances Tiafoe și Alex de Minaur vor fi protagoniștii evenimentului caritabil Tennis Plays for Peace, care va avea loc miercuri, 11 ianuarie, la Rod Laver Arena, au anunțat miercuri organizatorii Australian Open. Fii la…

- „Aceasta dubla lovitura este grava, dar inca rezolvabila, și sper sa am un rezultat favorabil”, a spus Navratilova, in varsta de 66 de ani, potrivit The Guardian, citat de News.ro. Caștigatoare a 59 de titluri de Grand Slam la simplu și dublu, Martina Navratilova nu ajunge in aceasta luna la Australian…

- Tenismanul american Taylor Fritz, numarul 9 mondial si inlocuitorul liderului clasamentului mondial, spaniolul Carlos Alcaraz (accidentat), s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, invingindu-l in trei seturi, 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-2, pe canadianul Felix Auger-Aliassime (nr.6), intr-o…

- Felix Auger Aliassime (cap de serie numarul 3) a oferit surpriza zilei la ATP Basel (turneu de categorie „500”), sportivul din Canada reușind sa-l invinga destul de clar pe Carlos Alcaraz, liderul mondial.