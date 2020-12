Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS a castigat alegerile in judetul Timis, obtinand 29,26% la Senat si 28,55% la Camera Deputatilor. La fel ca la nivel national, o mare surpriza a reprezentat-o si in Timis, Alianta pentru Unitatea Romanilor (AUR), care a obtinut 8,71% la Senat si 7,65% la Camera Deputatilor. Rezultatele din judetul…

- Rezultate oficiale BEC la alegerile parlamentare 2020 . Situatia dupa numararea a 87,47% din voturi Biroul Electoral Central a publicat primele rezultate oficiale ale alegerilor parlamentare 2020. Se pare ca dupa numararea a peste 87,47% din voturi, PSD este in fruntea clasamentului si conduce cu peste…

- Numaratorile paralele ale partidelor politice din Timiș arata o modificare a scorurilor electorale fața de alegerile locale, schimbandu-se liderul. Conform numaratorii paralele a PSD, dupa numararea voturilor 26% dintre secțiile din Timiș, 157 de secții din totalul de 601, USR PLUS este pe primul loc…

- Numaratorile paralele ale partidelor politice din Timiș arata o modificare a scorurilor electorale fața de alegerile locale, schimbandu-se liderul. Conform numaratorii paralele a PSD, dupa numararea voturilor 26% dintre secțiile din Timiș, 157 de secții din totalul de 601, USR PLUS este pe primul loc…

- (udpate 11:00) Prezentarea s-a incheiat. Iata care sunt cele mai importante date.(update 10:55) Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, cei mai mulți moldoveni ar vota pentru actualul președinte al țarii, Igor Dodon, fiind urmat de lidera PAS, Maia Sandu. (update 10:44) Moldovenii…

- Peste 30% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, saptamana trecuta, in Bucuresti, Iasi, Cluj, Timis si Suceava, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 189 persoane și au intrat in izolare 57 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: The post 61 de noi cazuri de coronavirus in județul Timiș, in ultimele…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 31 persoane și au intrat in izolare 40 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: The post 48 de noi cazuri de coronavirus, in județul Timiș, in ultimele…