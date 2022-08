Numărătoarea inversă a înghețat: NASA, probleme în Paradisul spațial? (VIDEO și Galerie Foto) Mai multe probleme au afectat lansarea misiunii spațiale Artemis, programata sa decoleze, miercuri, catre Luna intr-o cursa fara echipaj uman cu durata de șase saptamani. Este vorba despre faptul ca NASA vrea sa lanseze prima racheta din programul Artemis care are ca obiectiv ca in cațiva ani sa readuca astronauți pe suprafața Lunii, dupa 50 de ani de pauza. Inițial programata la 15:33, ora Romaniei, la Centrul Spațial Kennedy din statul american Florida, procedura lansarii a fost oprita iar cronometrul numaratorii inverse a “inghețat” la T – 40′. Cel puțin doua incidente au fost semnalate pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

