- CARAȘ-SEVERIN – Daca vineri la ora 13, Grupul de Comunicare Strategica informa ca nu e niciun caz nou de carașeni infectați cu Covid-19, trei ore mai tarziu Direcția de Sanatate Publica infirma datele GCS și anunța 65 de cazuri la nivel de județ, cu șapte mai multe decat joi! Vinerea Neagra a adus șapte…

- Institutul Național de Sanatate Publica nu a raportat niciun caz nou de imbolnavire cu coronavirus in Caraș-Severin, in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor oficiale transmise de Grupul de Comunicare Strategica, bilanțul ramane la 58. Direcția de Sanatate Publica informeaza ca, pana acum, 19 pacienți…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta pentru ca cifrele precizate de Grupul de Comunicare Strategica sunt altele decat cele comunicate de Direcția carașeana de Sanatate Publica! Potrivit datelor primite de la Direcția de Sanatate Publica din Caraș-Severin, astazi, in afara de numarul persoanelor confirmate cu COVID-19…

- CARAȘ-SEVERIN – Contorizarea evoluției epidemiei cu noul coronavirus continua, in Caraș-Severin fiind raportate zilnic cazuri noi de infectare! Aceste cifre nu-i mai incalzesc pe oameni, mulți ajungand la trista concluzie ca nu mai suntem decat niște simple numere care atesta o situație de criza fara…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca un deces cauzat de COVID-19. Este decesul cu numarul 115 in Romania in randul pacientilor cu COVID-19."Femeie, 53 ani, jud Caraș Severin. Internata in SJ Reșița in data de 25.03.2020, rezultat pozitiv in 26.03.2020. Contact cu fiica intoarsa din…

- Potrivit datelor facute publice de Grupul de Comunicare Strategica, joi, 2 aprilie, la ora 13.00, judetul Caras-Severin a inregistrat 13 cazuri de pacienti depistati pozitiv cu noul coronavirus. Acest numar e contrazis, insa, de alta statistica a GCS, care arata ca in Caras-Severin au fost raportate…

- Pe teritoriul Romaniei s-au confirmat 1029 pacienți infectați cu COVID-19, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre aceștia, 94 au fost vindecați. Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…