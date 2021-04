La „maratonul vaccinarii” de la Centrul Regional de Afaceri s-au vaccinat, de vineri pana azi dimineața la ora 10, peste 4.200 de timișoreni intr-o acțiune inedita la care participa sute de voluntari din toate spitalele Timișoarei și din Universitatea de Medicina și Farmacie. In ultimele 24 de ore, in Timiș au fost administrate 6.434 de doze […] Articolul Numar record de vaccinuri anti-COVID administrate in Timiș in ultimele 24 de ore. O mare parte, la „maratonul vaccinarii” de la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .