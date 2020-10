Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 tari din Europa au atins in aceasta saptamana un numar record de spitalizari legate de coronavirus intr-un moment in care al doilea val al pandemiei loveste regiunea, potrivit datelor oficiale compilate si analizate de AFP, potrivit Agerpres.Datele privind numarul de paturi de…

- Alergiile ofera un ușor "bonus" persoanelor care sufera de ele atunci cand vine vorba de boli virale precum Covid-19. Deși nu reprezinta o garanție absoluta impotriva infectiei cu coronavirus, aceste persoane sunt totuși mai puțin susceptibile sa se confrunte cu acesta, a declarat doctorul in alergologie…

- Germania a trecut de pragul de 5.000 de noi cazuri COVID in 24 de ore, nivel nemaiatins din aprilie. Iar vecinii bulgari au inregistrat 785 de infectari intr-o singura zi, un record absolut. Și Polonia a depașit 6500 de cazuri, pentru prima data de la izbucnirea pandemiei.

- Guvernul britanic a fost criticat marti pentru ca a ignorat recomandarea expertilor sai stiintifici de a institui imediat o scurta intrare in izolare inca din luna septembrie pentru a stopa propagarea SARS-CoV-2, care a revenit vertiginos in Regatul Unit, relateaza AFP.Premierul Boris Johnson…

- Situatia cea mai grava este in Cehia, unde au fost aproape 4.500 de infectari, tara avand acum cea mai mare rata de infectare din Europa depasind Spania. Cifre record si in Polonia, Ucraina si Bulgaria.

- Ministrul sanatații de la Kiev, Maksim Stepanov, a declarat, sambata, ca Ucraina a inregistrat un numar record de spitalizari in cazul persoanelor infectate cu virusul SARS-COV-2, in ultimele 24 de ore fiind internati 669 de pacienti testati pozitiv.„Au fost spitalizate 669 de persoane. Acesta…

- Record de noi cazuri de COVID-19 in Europa, inclusiv in țari din zona noastra. In ultimele 24 de ore, in Ungaria au fost depistate 718 persoane infectate cu noul virus, iar Cehia a inregistrat un numar record de imbolnaviri - 1.382, cele mai multe de la inceputul pandemiei.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca relaxarea masurilor de combatere a virusului, alaturi de persoanele care au „lasat garda jos” sunt printre motivele cresterii de cazuri de coronavirus in Europa, anunța MEDIAFAX.Germania a raportat 1.707 cazuri noi de coronavirus in ultimele…