Număr record de plăți pe Ghișeul.ro pe 4 ianuarie 2021 Platforma de plati online Ghiseul.ro a inregistrat un nou record luni, 4 ianuarie, respectiv 17.900 de tranzactii efectuate in doar 24 de ore, valoarea sumelor colectate depasind 4,6 milioane de lei, a anuntat, marti, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). Precedentul record, inregistrat pe 30 iunie 2020, a fost de 15.539 de plati realizate cu succes, in contextul in care, in luna ianuarie a anului 2020, numarul maxim de plati realizate intr-o singura zi ajungea la 9.000. Bilantul anului 2020 arata ca au fost inregistrate peste 1 milion de tranzactii pe Ghiseul.ro, care au totalizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

