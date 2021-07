Număr record de lamantini morți în Florida, in 2021 Un numar record de lamantini au murit in prima jumatate a acestui an, in Florida; cauza principala este lipsa hranei, au spus cei de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Cel puțin 841 dintre mamiferele marine au murit in apele dinspre partea estica a statului, intre 1 ianuarie 2021 și și 2 iulie […] The post Numar record de lamantini morți in Florida, in 2021 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor dupa explozia de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase. Un barbat, care fusese dat disparut, a fost gasit mort, iar alte cinci persoane au suferit rani, una avand arsuri pe 45% din corp. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a anunțat, vineri…

- Cunoscutul jurnalist Florin Condurațeanu a incetat din viața in urma unui șoc cardio-respirator. Jurnalistul, care avea salutul sau aparte “va pup pe suflet” s-a stins in brațele fiului sau. Florin Condurateanu a lucrat atat in presa scrisa, cat si in televiziune, și a strans peste 40 de ani de cariera…

- Un copil și-a pierdut viața, iar alți doi au fost raniți grav, intr-un accident de circulație care a avut loc, miercuri dimineața, in Dolj. Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național 6, in comuna Leu, din județul Dolj. Din primele informații, se pare ca șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului,…

- Mama premierului Florin Cițu a murit, vineri seara, dupa o grava suferința. Florin Cițu se afla la Baia Mare cand a aflat de tragedie și s-a intors de urgența la București. Mama premierului suferea de o boala incurabila. Florin Cițu urma sa participe, sambata, la prima etapa a circuitului Grand Chess…

- Un accident grav a avut loc, miercuri dimineața, pe autostrada București-Pitești. Un om a murit, dupa ce 2 TIR-uri s-au lovit, in zona localitații Bolintin Vale. Traficul este restricționat pentru efectuarea cercetarilor. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația este restricționata…

- Patru persoane au murit, vineri dimineața, dupa ce un TIR a intrat intr-o mașina, intre Brasov si Sighisoara. Potrivit Centrului Infotafic al Poliției Romane, tragedia a avut loc pe DN 13 Brașov-Sighișoara, la kilometrul 22. “La ieșire din localitatea Rotbav, județul Brașov, a avut loc o coliziune frontala…

- Un barbat de 36 de ani a murit cand facea kitesurfing in zona ”La Steaguri” din Neptun. Nu se cunosc, deocamdata, cauzele care au condus la deces, in condițiile in care barbatul era un impatimit al sporturilor nautice, iar sambata, in momentul producerii teribilului accident marea era liniștita. Potrivit…

- O linie suspendata a retelei de metrou din Mexico City s-a prabusit, luni noaptea intre statiile Olivos si Tezonco cu tot cu vagoanele pe care le sustinea. Bilantul tragediei indica cel puțin 20 morti si peste 70 persoane ranite dintre care aproape 50 au fost deja spitalizate. Sefa guvernului regional,…