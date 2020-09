Stiri pe aceeasi tema

- Record de noi cazuri de COVID-19 in Europa, inclusiv in țari din zona noastra. In ultimele 24 de ore, in Ungaria au fost depistate 718 persoane infectate cu noul virus, iar Cehia a inregistrat un numar record de imbolnaviri - 1.382, cele mai multe de la inceputul pandemiei.

- Ucraina a raportat un numar record de 2.481 de infectari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, au anuntat sambata autoritatile locale, dupa cele 2.438 de cazuri confirmate in ziua precedenta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Cozmin Gușa – jocul și mizele reale ale moțiunii:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 1.504 de noi cazuri cu COVID-19, 38 de decese și 492 de persoane internate pe secția de Terapie Intensiva.

- UPDATE: A fost inregistrat un nou dublu record negativ. A fost raportat cel mai mare numar de noi cazuri de coronavirus, in Romania, adica 1.454, precum și cel mai mare numar de noi decese, adica 53.

- Au aparut 80 de cazuri noi de Covid-19 in Timiș, de miercuri pana joi, și s-au inregistrat doua decese. In Romania au aparut alte 1.454 de cazuri noi in 24 de ore. Au fost inregistrate 53 de decese, de miercuri pana joi.

- "La 1 iunie am avut cea de-a doua masura de relaxare. Aceste norme nu au fost respectate. A urmat o crestere progresiva. Putem reveni la o situatie gestionabila. Vom avea 2 saptamani grele. Avem o perioada de 3-4 zile in care numarul ramane constant. Paturile de la terapie sunt cele care duc greul…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Alte 614 infectari cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, dupa ce miercuri, Romania a inregistrat 555 de cazuri. Cu datele raportate joi, au fost confirmate 30.789 de cazuri de Covid-19 in Romania.