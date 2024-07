Stiri pe aceeasi tema

- O mare parte din rușii recrutați in armata pentru razboiul din Ucraina sunt barbați copleșiți de datorii care se inroleaza pentru a-și putea achita obligațiile financiare. In același timp, Alexandr Donaev, principalul beneficiar al celei mai mari organizații de microfinanțare din Rusia traiește in Europa…

- Maluma a cantat vineri, 5 iulie, pe scena principala a festivalului de muzica Neversea. Cantarețul columbian a fost impresionat de Romania și a transmis un mesaj dupa concert.Maluma a fost profund impresionat de primirea calduroasa pe care a primit-o la festivalul Neversea și a marturisit ca regreta…

- Ryanair a transportat un numar record de pasageri in luna iunie, 19,3 milioane, un avans de 11% fata de perioada similara din 2023, a anuntat marti compania aeriana irlandeza, transmit DPA si Reuters. In mai, operatorul aerian a transportat 18,9 milioane de pasageri, egaland precedentul record lunar.

- Warren Buffett doneaza inca 5,3 miliarde de dolari din acțiunile Berkshire Hathaway Fundației Bill & Melinda Gates și patru organizații caritabile de familie, cea mai mare donație anuala de cand a inceput sa le faca in 2006, potrivit Reuters. Donațiile lui Buffett ridica suma totala a donațiilor sale…

- Numar RECORD de șefi de promoție la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia: 17 elevi cu 10 curat, mandria promoției 2024 Numar RECORD de șefi de promoție la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia: 17 elevi cu 10 curat, mandria promoției 2024 Vineri, 14 iunie 2024, a fost o zi incarcata…

- Uleiul de masline numit și „aurul lichid” este tot mai scump, insa experții in domeniu spun ca exista soluții. Bucatarii explica pentru theguardian cum sa folosiți mai puțin ulei de masline in 10 feluri de mancare clasice.

- Peste 10.000 de migranti au traversat ilegal Canalul Manecii, de la inceputul anului 2024, pentru a ajunge in Regatul Unit. Aceasta reprezinta o crestere de 35% fata de anul trecut si un record atins in plina campanie pentru alegerile generale din 4 iulie din aceasta tara, transmite France Presse, potrivit…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, luni, o alerta ce vizeaza un sortiment de ulei de masline, comercializat prin rețeaua de magazine Mega Image. Este vorba despre produsul GAEA ulei de masline extravirgin pentru salata, 500ml. Comunicatul Mega…