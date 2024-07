Stiri pe aceeasi tema

- Liderul laburistilor, Keir Starmer, este pe cale sa devina urmatorul premier al Marii Britanii, dupa victoria categorica a partidului sau la alegerile legislative. Marea Britanie a virat spre centru-stanga: laburistii au obținut joi o victorie zdrobitoare la alegerile legislative. Punand capat celor…

- Marea Britanie este "pregatita pentru schimbare" si aspira la o revenire a "politicii ca un serviciu facut publicului", a declarat liderul laburistilor, Keir Starmer, care urmeaza sa devina prim-ministru dupa victoria zdrobitoare a partidului sau la alegerile legislative.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, joi seara, felicitari Partidului Laburist pentru castigarea alegerilor din Marea Britanie, dar si liderului Keir Starmer, informeaza news.ro.”Felicitari pentru Partidul Laburist pentru victoria sa importanta.

- Marine Le Pen, a descris votul Marii Britanii pentru Brexit drept cel mai important eveniment de la caderea Zidului Berlinului, iar victoria prezidențiala a SUA a lui Donald Trump drept „o piatra suplimentara in construirea unei lumi noi”.

- "Acesta este un pas binevenit care ne va permite acum sa protejam mai bine Ucraina si pe ucraineni de teroarea rusa si de incercarile de extindere a razboiului", a scris vineri seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reteaua de socializare X, multumindu-i omologul sau american Joe Biden pentru…

- Brutarii parizieni si-au revendicat victoria in fata rivalilor din Italia, care au creat in 2019 o bagheta de aproape 133 de metri lungime. In ultimii cinci ani, dreptul de a se lauda cu cea mai lunga bagheta din lume nu a apartinut locuitorilor unui mic sat sau oras din Franta, ci mai degraba unui…

- Febra denga provoaca in majoritatea cazurilor simptome ușoare asemanatoare gripei. Totuși, la un numar mic de pacienți boala capata o forma grava, cu sangerari și leziuni ale organelor, potențial fatale.

- Dinamo „respira” dupa victoria de pe teren propriu cu Poli Iași, scor 1-0, in etapa #4 din play-out-ul Superligii. „Cainii” au urcat pe locul 13, primul care asigura prezența la barajul de menținere, iar trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) se pregatește pentru inca o „finala”, in deplasare cu FCU Craiova.…