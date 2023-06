Stiri pe aceeasi tema

- Spiritul minivacanței de 1 iunie și Rusalii a scos la iveala inconștienta unui șofer, care a prins o viteza record pe autostrada, in Rașnov. Șoferul a fost prins ca circula cu 243 de kilometri la ora, deși avea trei copii in mașina. Barbatul din Buzau a gonit pe sectorul de autostrada A3 din Rașnov…

- FOTO: Larisa Ardean (LPS/ CS Unirea Alba Iulia), campioana naționala, cu record personal, la marș, copii Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioana naționala in cadrul Campionatului Național de copii, competiție care se disputa la București. Pregatita de antrenorul Gabriel…

- Regele Charles a fost jefuit, dar hoții deja s-au predat poliției și au explicat de ce au furat de la Familia Regala. Oamenii legii le-au arestat pe cele trei femei la scurt timp, „sub suspiciunea de jaf”. Iata ce au incercat sa ia de pe Domeniul Sandringham. Regele Charles a fost pradat de hoți Trei…

- Un numar record de 311 de obiective culturale au fost inscrise la Noaptea Muzeelor 2023, care se va desfasura sambata, intr-o editie comuna Romania - Republica Moldova, a anuntat Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania.„Anul acesta Noaptea Muzeelor aduce publicului cele mai multe evenimente din…

- Marea majoritate a ADN-ului copilului provine de la parinții sai, dar aproximativ 0,1% provine de la un donator și, deși s-ar putea sa nu para prea mult, diferența ar putea schimba viața copilului.Cu doar 0,1% din ADN de la o a treia persoana, un copil ar putea evita sa se nasca cu boli mitocondriale…

- Numar record de cazuri de violența domestica in tot județul Alba, in ultimele zile. Femei batute și amenințate de soți și iubiți Un barbat de 72 de ani, din Teiuș, a fost reținut pentru 24 de ore pentru ca nu a respectat ordinul de protecție de a nu se apropia de soția sa, pe care o amenințase anterior.…

- 592 de proiecte, numar in creștere cu 22% fața de solicitarile inregistrate anul trecut, au fost depuse la Consiliul Județean (CJ) Covasna, in urma apelului lansat catre ONG-urile și unitațile de cult care doresc sa obțina finanțare nerambursabila. Apelul de proiecte a fost lansat in luna februarie…

- Weekend-ul trecut, politistii buzoieni de la Serviciul Rutier au acționat pentru depistarea si scoaterea din trafic a conducatorilor auto care s-au urcat la volanul mașinilor dupa ce au consumat alcool sau alte substante psihoactive, fiind depistați mulți șoferi sub influența alcoolului. ,,Aparatele…