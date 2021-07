Stiri pe aceeasi tema

- In clasamentul realizat pe baza scaderii numerice a populației, Italia se afla pe primul loc, cu un minus de 384.000 de persoane (adica 0,6% din populație), urmata de Romania, cu o reducere a populației cu 143.000 (adica 0,7%) și Polonia, cu un minus de 118.000 de persoane (0,3%). La nivel continental,…

- In clasamentul realizat pe baza scaderii numerice a populației, Italia se afla pe primul loc, cu un minus de 384.000 de persoane (adica 0,6% din populație), urmata de Romania, cu o reducere a populației cu 143.000 (adica 0,7%) și Polonia, cu un minus de 118.000 de persoane (0,3%). La nivel continental,…

- Uniunea Europeana a inregistrat in 2020 un numar record de decese din 1961 incoace, potrivit statisticilor Eurostat disponibile, citate de Mediafax . Mortalitatea a dus la o usoara scadere a populatiei. Tarile UE au inregistrat cu 534.000 de decese mai mult decat in 2019 (o crestere de 11%), de 4,7…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a urcat cu 9,2%, in timp ce in zona euro avansul a fost de 9%, in mai, comparativ cu perioada similara din 2020, Romania fiind printre statele membre UE cu cele mai importante cresteri, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica…

- Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 116,5 miliarde de euro (3,4% din PIB) in primul trimestru din 2021, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Franta (minus 11 miliarde de euro), Romania (minus trei miliarde de euro), Grecia (minus 2,7 miliarde…

- Anul trecut, 41% din populatia UE cu varsta intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc in Uniunea Europeana la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres. In conditiile…

- Rata abandonului scolar prematur (un termen care se refera la abandonul timpuriu din sistemele de educatie si formare profesionala in randul tinerilor cu varsta intre 18 si 24 de ani) a scazut semnificativ in Uniunea Europeana in ultimii zece ani, de la 13,8% in 2010 la 9,9% in 2020, arata datele publicate…

- Rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana s-a situat la 2% in primul trimestru din 2021, in crestere de la 1,8% in precedentele trei luni si in perioada similara din 2020, arata datele prezentate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In primul trimestru din…