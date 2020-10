Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 6 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 139.612 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 109.898 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 127.572, dupa un numar-record de infectari raportate in ultimele 24 de ore. Romania a depașit 2.000 de cazuri noi/ zi.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 116.415, potrivit datelor transmise miercuri, 23 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 1.767 de infectari noi, depistate in ultimele 24 de ore dupa 24.745 testari, un nou record absolut, dupa cel din 16 septembrie, cand au…

- Pana in acest moment nu se stie cate teste au fost facuteb doar pe Bucuresti, iar in urma datelor aparute de al Grupul de Comunicare Strategica au fost confirmate 352 de cazuri de coronavirus in municipiul Bucuresti. "Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 93.864…

- „Astazi, in urma unei anchete epidemiologice, s-a declarat focar activ la Handbal Club Dunarea, dupa ce au fost depistate pozitiv la testarea pentru COVID-19 sase jucatoare si un antrenor pentru copii. Conform ordinului Ministerului Sanatatii, toti ceilalti membri ai echipei au fost plasati…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, 8 august: 1.350 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, bilantul ajungand la 60.623. 43 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, iar 448 de pacienti sunt internati la ATI.

- 1.295 de romani au fost diagnosticati cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, dupa ce 22.767 de teste au fost efectuate in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului anuntat de Grupul de Comunicare Strategica. 39 de pacienti au murit, cel mai mare numar de decese in 24 de ore de la debutul pandemiei. 409 pacienti…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…