Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile muzicale au inregistrat o crestere record in 2017, cifrata la 8,1%, in contextul in care sectorul digital a generat pentru prima data in istorie majoritatea veniturilor realizate in cadrul acestei industrii, potrivit raportului anual intocmit de International Federation of the Phonographic…

- Un cutremur cu magnititudea de 2.8 pe scara Richter a avut loc la ora 02:40:16 in judetul Vrancea. Sesimul a fost la o adancime de 90km. La scurt timp, un alt cutremur a avut loc in judetul Buzau. Sesimul de 2 pe scara Richter a fost la ora 16:06:05 si s-a inregistrat la o adancime de 55km.…

- Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs in centrul Italiei in dimineata zilei de marti, afectand aceeasi regiune devastata de activitate seismica in anul 2016 si prima parte a anului 2017, informeaza DPA.

- PREMIANTII… Olimpiada Judeteana de Limbi Moderne de la Vaslui, de sambata, 3 martie, a reusit sa antreneze un numar record de elevi! Nu mai putin de 416 elevi de gimnaziu si liceeni, au participat la competitie. Rezultatele, spun profesorii, au fost bune si foarte bune. Chiar daca pentru o parte dintre…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de doar 15 kilometri, fiind resimtit puternic la Buzau. Tot sambata, la…

- Mircea Radu, cucerit de Oltenia. “Ie, Romanie”, show-ul care le va oferi telespectatorilor șansa de a descoperi țara așa cum nu au avut ocazia pana acum, incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15. Mircea Radu și caravana “Ie, Romanie” cutreiera…

- Armata turca a suferit sambata cele mai grele pierderi de la inceputul ofensivei impotriva kurzilor din enclava Afrin din Siria, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. Potrivit mai multor comunicate ale fortelor armate, pe parcursul zilei si-au pierdut viata 11 soldati, iar alti 11 au fost raniti.