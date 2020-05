Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor care au probleme cu bancile a explodat pe durata starii de urgența. Apropierea datei de 15 mai aduce o creștere semnificativa a cererilor prin care consumatorii solicita intrarea in negociere cu bancile in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar…

- Din cauza crizei generate de pandemie, primele cele mai mari banci din Romania (BCR, BRD și Bana Transilvania) și-au sfatuit clienții care nu iși mai pot plati ratele din motive obiective sa apeleze gratuit la serviciile Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Aici,…

- In luna martie s-au implinit 4 ani de cand a avut loc prima negociere dintre un consumator și o banca, derulata prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Pana astazi, aproximativ 2000 de romani și-au rezolvat problemele cu bancile și IFN-urile, iar…

- Bancile din Romania iși sfatuiesc clienții care au probleme in plata ratelor (scadere venituri, șomaj, probleme medicale etc) sa apeleze la Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Si asta pentru ca sistemul bancar romanesc are deschidere catre conciliere. Ce spun…

- Daca iți platești greu ratele și viitorul nu arata bine, negociaza cu banca in cadrul CSALB!Peste 4.500 de oameni au solicitat, in ultimii patru ani, sa-și negocieze probleme financiare cu bancile și IFN-urile prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).…

- Grupul de Comunicare Strategica publica analiza rapida a cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus Covid 19 Romania, 26 februarie – 5 aprilie 2020.Mai multe detalii gasiți in acest document. Din totalul de 4.051 de cazuri confirmate in aceasta perioada, 471 au fost inregistrate…

- Rareș Bogdan: „Lucrurile sunt clare. Guvernul prefera sa nu anunțe inainte de a vedea impactul și de a discuta cu bancile. Guvernul a stat de vorba cu bancile și cu BNR. Trei milioane de romani sunt angajați la companiile romanești private, iar 1.5 milioane lucreaza la multinaționale, iar 1.3 milioane…

- Negocierile dintre consumatori și banci se pot desfașura in ciuda pandemiei de coronavirus. Activitatea Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) se deruleaza prin e-mail și telefon, iar numarul de cereri și de dosare formate in ultimele doua saptamani a fost apropiat…