- Un numar record de femei se afla in cursa pentru a intra in Congresul american in noiembrie, cand vor avea loc alegerile la mijloc de mandat, o evolutie ce survine dupa un an marcat de miscarea #MeToo si de activism impotriva presedintelui Donald Trump, noteaza miercuri AFP, scrie Agerpres. Dupa…

- Cea mai puternica alianta militara din lume are, de aproape doi ani, un inamic din interior. Acesta nu e nimeni altul decat presedintele SUA, Donald Trump, care si-a facut un obicei in a-si arata scepticismul fata de principiul "toti pentru unul si unul pentru toti", trecut in importantul articol 5,…

- Presedintele american Donald Trump a atacat din nou Uniunea Europeana joi, exprimandu-si nemultumirea, de aceasta data fata de amenda-record aplicata de Bruxelles Google si subliniind ca nu va mai tolera ca Europa „sa profite“ de Statele Unite, relateaza AFP.

- Un agent FBI pe care Donald Trump il acuza de parti-pris impotriva sa a apreciat ca asemenea atacuri impart Statele Unite, il consolideaza pe presedintele rus Vladimir Putin si a negat orice partinire in munca sa, relateaza AFP.

- Box office-ul nord-american a depasit, gratie mai multor lungmetraje cu supereroi, cifra de 6 miliarde de dolari in timp record, potrivit Screen Daily (news.ro).Anul acesta, pana pe 26 iunie cifra incasarilor o depasea cu 8% pe cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut. Filmele…

- Dupa ce Igor Dodon l-a felicitat recent pe liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, cu prilejul zilei sale de nastere, apoi pe omologul sau de la Kremlin, Vladimir Putin, cu Ziua Nationala a Rusiei, seful statului a transmis un mesaj de felicitare joi, 14 iunie, si presedintelui american, Donald Trump.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis sambata ca autoritatile din Venezuela au eliberat un american inchis pentru presupuse fapte de spionaj in favoarea Washingtonului, informeaza site-ul cotidianului The New York Post.