- Peste 13.000 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei au fost depistate pana in prezent de politisti, in acest caz fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 17.256.424 de lei. ''De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr.…

- Politistii au aplicat peste 5.600 de amenzi, in valoare de peste 7 milioane de lei, persoanelor care nu au respectat restrictiile de circulatie impuse de autoritati. ”In urma actiunilor desfasurate ieri, incepand cu ora 12.00, politistii au depistat 5.621 de persoane care nu au respectat masura…

- Politistii au depistat, miercuri, 5.621 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei prevazuta de ordonanta militara, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 7.404.297 de lei. Tag-uri Institutii: …

- Ordonanța militara 3 emisa de Ministerul Afacerilor Interne a introdus noirestricții de circulație: oamenii trebuie sa stea in case și pot ieși doar pentrumotive bine intemeiate și doar cu declarație pe propria raspundere sauadeverința de la locul de munca.Ordonanța a intrat in vigoare miercuri, la…

- Pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite 154 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodata, Poliția și Jandarmeria au aplicat 903 sancțiuni contravenționale…

- Ziarul Unirea Preot amendat pentru ca nu a respectat ordonanta militara: A organizat o slujba cu 40 de persoane Preot amendat pentru ca nu a respectat ordonanta militara: A organizat o slujba cu 40 de persoane Un preot din localitatea timișeana Bethausen a primit o amenda de 300 de lei, pentru ca a…

- Doua persoane au fost sanctionate cu cate 5.000 de lei fiecare dupa ce politistii au constatat ca acestea nu au respectat conditiile izolarii la domiciliu, a informat, vineri, Institutia Prefectului Vrancea. In cursul zilei de joi, politistii au efectuat mai multe misiuni de verificare a respectarii…

- Un numar de 120 de persoane care nu au respectat masurile de autoizolare au fost amendate cu suma totala de 1,8 milioane de lei de inspectorii sanitari de la directiile de sanatate publica. Cele mai multe amenzi au fost date in judetele Neamt si Hunedoara.