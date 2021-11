Număr RECORD de amenzi! Ce sumă au strâns polițiștii Au fost organizate 136 de acțiuni și s-a intervenit la 399 de evenimente, dintre care 397 au fost sesizate prin 112.Ca urmare a activitaților au fost constatate 91 de infracțiuni și 6 persoane au fost surprinse in flagrant.Totodata, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 1.319 sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 430.000 de lei.Polițiștii rutieri au desfașurat activitați și pentru prevenirea accidentelor de circulație, si astfel au fost constatate 8 infracțiuni rutiere.Au fost reținute 67 de permise de conducere și retrase 14 certificate de inmatriculare. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

