Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 1050 posturi vacante, din care 44 pentru absolvenții de studii superioare,pentru persoanele calificate in diverse meserii și 407 pentru muncitori necalificati. Din prima categorie, firmele angajeaza inginer automatist, […] Articolul Numar record-1050 locuri de munca disponibile In Dambovița apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .