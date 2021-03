Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, impreuna cu polițiști locali, jandarmi, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Horea" al județului Mureș și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, sub autoritatea Institutiei Prefectului…

- Politistii vranceni au aplicat in ultimele 24 de ore aproape 200 de sanctiuni pentru nerespectarea masurilor anti-COVID-19, in valoare de peste 16.000 de lei, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In ultimele 24 de ore, politistii vranceni, alaturi de jandarmi si politisti…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, sub autoritatea Institutiei Prefectului județul Mureș, au intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, polițiștii din Mureș, impreuna cu polițiști locali, jandarmi, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au…

- Amenzi pentru un majorat cu… șase persoane. O petrecere cu 14 persoane a fost oprita, sambata seara, de polițiștii din Mehedinți. Aceștia nu au iertat nici un majorat care avea loc in același local, cu doar șase persoane. S-a intamplat in localitatea Brebina. Potrivit IPJ Mehedinți, la data de 30 ianuarie,…

- Aproximativ 130 de sanctiuni au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a raspandirii COVID-19, a precizat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia,…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei trecute, aproape 5.700 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impotriva COVID-19.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii…