Număr îngrijorător de decese din cauza Covid-19 în Italia Italia se confrunta cu cel mai mare numar de decese inregistrate in al doilea val al pandemiei. 853 de pacienti cu Covid-19 au murit intr-o singura zi in Italia. Este cel mai grav bilant de la finalul lunii martie, potrivit stiri.tvr.ro. Au fost raportate 23.000 de infectari noi Au fost raportate 23.000 de infectari noi, in conditiile in care se fac aproape 189 de mii de teste, la o populatie de 60 de milioane de locuitori. Testele rapide, disponibile la un pret de aproximativ 20 de euro, usureaza presiunea din spitale, mai ales ca sistemul sanitar este extrem de solicitat. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

