Stiri pe aceeasi tema

- Sunt doua luni de la vernisarea expoziției „Victor Brauner: Invenții și magie”, iar bilanțul vizitatorilor i-a uimit pe reprezentanții Muzeului Național de Arta. Peste 12.000 de vizitatori din țara și de peste hotare au mers sa vada prima retrospectiva dedicata artistului organizata in Europa de Est.

- Muzeul National de Istorie a Romaniei anunta deschiderea micro-expozitiei "Anda Calugareanu", care contine documente si fotografii donate de familia artistei.Alecsandru Medeleanu, care a fost casatorit cu Anda Calugareanu din 1988 si pana la moartea acesteia in 1992, a pastrat timp de trei decenii…

- Expozitia "NUd, DA!" semnata Horatiu Malaele a fost deschisa, miercuri, la Galeria Rotenberg-Uzunov din Bucuresti. "Obsesia nudului a reprezentat dintotdeauna, dupa acel stiut pacat originar, dorinta de reintoarcere la eternul nostru nostalgic si regasirea inocentei si, evident, impacarea cu Dumnezeu.Fara…

- Mai multi nepoti si nepoate ale pictorului si sculptorului Victor Brauner vor veni din Canada sa viziteze expozitia dedicata inaintasului lor, la Timisoara. Anuntul a fost facut de Ovidiu Sandor, directorul Art Encounters si artizanul expozitiei ”Victor Brauner - Inventii si magie” care are loc la…

- Programul Timisoara Capitala Europeana a Culturii (CEC) 2023 si-a deschis prima fila, joi - inaintea deschiderii oficiale care va avea loc vineri, 17 februarie - cu prezentarea unei expozitii de exceptie, "Victor Brauner: Inventii si magie", in prezenta curatoarei expozitiei, Camille Morando, exeget…

- „Victor Brauner – Invenții și magie” este, dupa prima expoziție retrospectiva dedicata lui Paul Neagu, care mai poate fi vazuta pana la jumatatea lunii aprilie, cea de-a doua din cele trei mari expoziții retrospective consacrate de muzeul de arta timișorean capitalei europene a culturii Timișoara. Prea…

- La Muzeul National de Arta Timisoara au sosit cu un transport specializat, in noaptea de joi spre vineri, primele lucrari semnate de Victor Brauner. Acestea au fost aduse la Timisoara, de la Oradea, Bucuresti, Galati si Tulcea.

- Record de vizitatori la expozitia ”Dacia, Ultima frontiera a romanitatii”, deschisa la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Se estimeaza ca numarul celor care au venit sa o vada a ajuns la aproximativ 15 mii, in doar doua luni. In ianuarie, in jur de 1.