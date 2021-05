Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 28 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21278 de persoane confirmate pozitiv, 20326 de persoane vindecate si 681 de decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 433 de probe (262 probe la SJU si 171 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 215916. In ultimele…

- Pana la data de 27 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21264 de persoane confirmate pozitiv, 20248 de persoane vindecate si 680 de decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate 534 probe (299 probe la SJU si 235 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 215483. In…

- Pana la data de 26 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21249 de persoane confirmate pozitiv, 20228 de persoane vindecate și 678 decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 631 probe (322 de probe la SJU si 309 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 214949. In ultimele…

- Pana la data de 25 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21244 de persoane confirmate pozitiv, 20209 de persoane vindecate și 675 de decese. Luni, in Alba au fost prelucrate 603 probe (334 de probe la SJU si 269 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 214318. In ultimele…

- Pana la data de 24 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21236 de persoane confirmate pozitiv, 20197 de persoane vindecate și 674 de decese. Duminica, in Alba au fost prelucrate 289 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 213715. In ultimele 24 de ore au…

- Pana la data de 3 mai 2021, in județ s-au inregistrat 20684 de persoane confirmate, 19345 de persoane vindecate si 616 decese. Duminica, in Alba au fost prelucrate 135 de teste, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 204139. In ultimele 24 de ore au fost confirmate…

- Pana la data de 21 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 20162 de persoane confirmate, 18581 de persoane vindecate și 585 de decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 538 probe (199 la DSP si 339 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 199035. In ultimele 24 de…

- Pana la data de 4 martie 2021, la nivelul județului s-au inregistrat 15916 de persoane confirmate pozitiv, 14527 de persoane vindecate și 427 de decese. Miercuri, in Alba, au fost prelucrat 705 probe (368 la SJU si 337 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 173.684.…