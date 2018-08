Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planuri prezentate pentru prima oara in iunie, a anuntat miercuri Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters. Planurile de crestere a numarului de puscasi marini in Norvegia la 700 de la…

- Rusia va desfașura poliția sa militara la granița dintre Siria și Israel, in zona Inalțimile Golan, a anunțat astazi Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Dislocarea din sud-vestul Siriei a insurgenților sirieni devine o problema pentru Israel, care crede ca acest lucru ar putea permite aliaților…

- Autoritațile din Rusia și Siria au construit un centru pentru refugiați in Siria, pentru a-i ajuta pe cetațenii care au migrat sa se intoarca acasa, a declarat miercuri ministrul rus al Apararii, Sergei Șoigu, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Ministerul a emis un comunicat conform caruia…

- Statele Unite pun presiune pe aliații sai europeni sa consolideze mai multe batalioane ale Alianței Nord-Atlantice, pentru a ajuta la imbunatațirea strategiei de descurajare a unor potențiale atacuri conduse de Rusia, relateaza site-ul agenției Reuters.Secretarul american al Justiției, Jim…