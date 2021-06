Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au mașini mai vechi de 15 ani ar putea plati TAXE mai mari. Ministrul Mediului: „O propunere a Comisiei Europene” Tanczos Barna declara ca Guvernul va trebui sa propuna Comisiei Europene, in urma negocierilor pentru PNRR, masuri de descurajare a inmatricularii autovehiculelor mai vechi…

- De la 1 iulie 2021, intra in vigoare noile reglementari privind TVA-ul care se aplica in cazul cumparaturilor online din afara UE. Aceste reglementari vor face ca achizițiile online din China sa devina mai scumpe și, prin urmare, mai puțin profitabile, din cauza faptului ca TVA-ul se va aplica și pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca in Romania vaccinul impotriva COVID-19 este si ramane gratuit. "Nu e nicio discutie in Guvernul Romaniei pentru a schimba lucrurile", a subliniat Citu.

- Ludovic Orban a afirmat, luni, in timp ce se afla la Stefanesti, in judetul Arges, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal, ca romanii ar putea plati pentru vaccinarea impotriva COVID-19 „intr-un viitor oarecare”, mentionand ca se poate ajunge in situatia vaccinului…

- Situatia pandemica a determinat romanii sa-si petreaca sarbatorile de Pasti si 1 Mai in tara, unde numarul turistilor asteptati in hoteluri si pensiuni va fi de circa 300.000, dublu fata de un an normal, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Traian Badulescu, specialist comunicare in cadrul Asociatiei…

- Marcel Ciolacu: „4 ore pe zi de „terapie pe ciolan”! Asta fac ”partenerii” de Coaliție in loc sa guverneze! Romania reala este in colaps. Romanii știu și simt asta, dar trebuie ca și Cițu și toata șleahta sa de iresponsabili sa știe ceva: ca nu mai pot continua așa.Sa lase paruiala gingașa și sa iasa…

- Fermierii și producatori sarbi incep sa iși vanda produsele in magazinele lanțului romanesc de magazine Remarkt dupa negocieri care au durat aproape un an, intr-o premiera pentru comerțul din cele doua țari. Ambasadorul Serbiei in Romania, Stefan Tomasevic, a anunțat inițiativa in presa sarba, citata…