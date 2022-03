NUMĂR DE TELEFON PUS LA DISPOZIȚIA REFUGIAȚILOR DE DSP IAȘI Direcția de Sanatate Publica Iași ajuta persoanele care vin din zona de conflict și pune la dispoziția acestora un numar de telefon care poate fi apelat in cazul in care este necesara asistența medicala. DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯCCИ IASI PUBLIC HEALTH DEPARTMENT ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯCCЫ Ø Daca doriți asistența medicala pentru afecțiuni acute, boli cronice, sunați la +40 755.222.120 Ø Daca aveți urgențe medicale, sunați la 112 Veți fi indrumat la o unitate medicala conform problemelor dumneavoastra de sanatate. Ø Якщо вам потрібна медична… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

