Stiri pe aceeasi tema

- Ample percheziții in Capitala și in 13 județe din țara. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineața peste 140 de mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de evaziune fiscala și inșelaciune. Acțiunile au loc…

- De departe cel mai mare numar se regaseste in continuare in Capitala, cu peste 880 de cazuri noi raportate. Pe locul doi apare Constanta cu 573 de cazuri, iar pe trei Brasov cu 346. Topul e completat de Arges (277), Ilfov (258) si Iasi (249). Judet / Numar de cazuri confirmate(total) / Numar de cazuri…

- In perioada 05.11.2020 – 13.11.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Calarași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul I.P.J. Calarași au efectuat un numar de 150 percheziții domiciliare, pe raza județelor Calarași,…

- Anul acesta este cifra record de candidați la concursul de rezidențiat, anunța Ministerul Sanatații. S-au inscris aproape 12.000 de candidați. Concursul va avea loc duminica, 15 noiembrie și se va desfașura in cele 6 centre universitare tradiționale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, 30 de perchezitii in Bucuresti si in 7 judete, la o grupare specializata in inselaciune si spalare de bani, prejudiciul fiind estimat la peste 5 milioane de lei, anunța news.ro.”La data de 11.11.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT Buzau, au efectuat 11 perchezitii domiciliare, in judetele Buzau, Vrancea, Ilfov, precum si in municipiul Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc.

- Noaptea trecuta, rețeaua independenta de monitorizare a calitații aerului, airly.eu, a inregistrat depașiri uriașe pentru poluarea cu particule PM 10 și PM2,5, pana la aproape 350%. Cea mai mare depașire s-a inregistrat in stația Bragadiru și in Rahova. Centrul orașului a fost poluat mai puțin. Despre…

- ”Si in Bucuresti am pus in dispozitiv spitale noi: spitalul Witing, spitalul Ilfov. Spitalul Colentina va fi redat pentru tratarea pacientilor COVID. Deja, DSP a emis aviz de functionare pentru 100 de paturi. Urmeaza sa crestem capacitatea” Citește și: Ludovic Orban: "Problemele cele mai mari…