- Pana astazi, 28 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 123.944 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 99.344 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost…

- Autoritațile au anunțat ca de vineri pana sambata in Romania s-au inregistrat 1.552 de cazuri noi de COVID-19, iar 54 de persoane au decedat, unul dintre decese fiind inregistrat la o persoana tanara, pana in 30 de ani. In Timiș s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 71 de cazuri noi și doua decese. …

- Pana astazi, 4 septembrie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 92.595 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 39.626 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.868 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- „Avem 5.105 de copii infectați, dintre care 1978 sub noua ani, iar 3.127 intre noua și 19 ani. Copiii, intr-adevar, se numara printre cei care pot transmite. Batranii și cei care au anumite comorbiditați sunt cei care pot face formele grave de boala. Indicația este de a avea grija ca acești bunici…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ au fost confirmate alte 25 de persoane infectate cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. total teste efectuate – 30.700• Nr. probe recoltate din 24.08.20 – 369• Nr. teste pozitive din 24.08.2020 – 25• Nr. internati…

- Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au ... The post 43 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in 24 de ore, in…

- Județele cu cele mai multe cazuri de coroanvirus vor fi supuse restricțiilor decise de autoritați, incepand cu 1 august. Capitala este in acest moment cel mai mare focar de Covid-19 din Romania, cu 5.887.

- Bucureștiul este pe primul loc in ceea ce privește numarul de cazuri noi de coronavirus. In ultimele 24 de ore, 102 persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19, fața de 69, cu o zi in urma. Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, avertiza ieri ca la spital ajung tot mai mulți tineri…