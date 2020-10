Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 53.042, dupa ce miercuri, 30 septembrie, au fost inregistrate 1.013 de cazuri, in urma procesarii a 3.161 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, zece pacienti au fost rapusi de noul coronavirus.

- Alte 721 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sunt de import (Ucraina-1, Emiratele Arabe Unite-1, Italia-1, Spania-1, Marea Britanie-1).

- Inca 627 de cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dupa ce au fost efectuate 2868 de teste, dintre care primar 2 000 si repetat 268. Astfel, bilanțul moldovenilor inectați cu noul coronavirus a ajuns la 44 361.Știrea se actualizeaza...

- Astazi, 28 august 2020, au fost confirmate 358 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus. Astfel, numarul persoanelor care s-au imbolnavit de noul Covid-19 de la inceputul pandemiei, se ridica la 35 904.

- Alte 626 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import (Turcia).Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 31415 cazuri.

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 65.177, potrivit datelor transmise miercuri, 12 august, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Au fost inregistrate 1.415 cazuri noi, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 22.607 teste. Vezi și ALBA: 12 cazuri noi de COVID-19 in…

- Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.586 au fost externate. 24.454...

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 35.003, potrivit datelor transmise joi, 16 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 777 de cazuri noi, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 19.17 de teste. Vezi și ALBA: 7 infectari noi, in ultimele 24 de ore. Cate…