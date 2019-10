Stiri pe aceeasi tema

- Parinții lui Mario Iorgulescu ar fi platit o suma fabuloasa, de peste 60.000 de euro, pentru transferul baiatului lor cu o ambulanța aeriana intr-o clinica din strainatate, anunța antena3.ro. Astfel, potrivit unor noi surse, fiul lui Ginoi Iorgulescu a fost transportat in secret cu un avion care aparține Ministerului…

- Toata lumea stie ca Gigi Becali taie si spanzura la FCSB. Latifundiarul din Pipera a recunoscut, in repetate randuri, ca el face transferurile, echipa de start și schimbarile din timpul meciurilor. Cu toate acestea, Mihai Stoica a dezvaluit ca exista trei antrenori romani peste care „Razboinicul Luminii”…

- Scandal intre nasul Gigi Becali si finul Mirel Radoi! „Razboinicul Luminii” nu a ramar dator, dupa ce selectionerul Romaniei U21 a spus despre el nu se mai poate schimba si ca nu crede ca va renunta prea curand sa se mai implice in alcatuirea primului 11 al FCSB-ului. Latifundiarul din Pipera a dat…

- In luna august se numara nuntile. Primul weekend dupa postul Sfintei Marii a fost cel mai aglomerat. Multe cupluri de romani care lucreaza in strainatate se intorc acasa pentru cel mai important moment din viata lor. Romanii din Diaspora vor sa-i aiba pe cei dragi alaturi si sa respecte traditiile.

- TRIST… Suparare si lacrimi, in fata Spitalului din Husi. Copiii unei femei in varsta de 76 de ani, din Husi, adusa la Spital cu o zi in urma, cu Ambulanta, sustin ca, in ciuda insistentelor, nu reusesc sa afle diagnosticul batranei, pe care si-ar dori-o internata la Psihiatrie, pentru tratament contra…

- Dupa 0-0 la Giurgiu, FCSB iși joaca, joi, in Cehia, cu Mlada Boleslav, soarta calificarii in play-off-ul din Liga Europa. Un meci de la care patronul echipei bucureștene, Gigi Becali, 61 de ani, are mari așteptari. Latifundiarul din Pipera a dat și scorul ”exact”: 3-0 pentru FCSB. In opinia lui Iosif…

- Infrangerea suferita de FCSB la Pitesti, 1-3 cu FC Voluntari, in cadrul etapei a 5-a a Ligii I, nu i-a picat deloc bine lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a anuntat ca este decis sa-l scoata din primul 11 pe unul dintre starurile vicecampioanei Romaniei.

- Romania este tara care se afla in top in Europa in ceea ce priveste traficul de carne vie. Foarte multe tinere sunt mintite ca in afara tarii li se va oferi sansa unei vieti mai bune, insa, odata ajunse acolo, incepe calvarul.