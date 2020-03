Stiri pe aceeasi tema

- Separatistul catalan Oriol Junqueras, principalul condamnat in secesiunea esuata din Spania in 2017, a iesit din inchisoare marti, in cadrul unui regim de semilibertate pe care i l-a acordat Guvernul regional separatist, pentru a preda intr-o universitate, relateaza AFP.

- Vicepreședintele Comisiei de Control a SRI, Marian Cucșa, i-a scris președintelui Klaus Iohannis o scrisoare prin care ii cere sa convoace de urgența o ședința a CSAT pentru stabilirea unor masuri impotriva unei posibile epidemii de coronavirus.Citește și: EROU chiar și in timpul liber: un…

- SUA si Marea Britanie au acuzat joi serviciul de informatii al armatei ruse (GRU) ca ar fi in spatele unui atac cibernetic de amploare din 2019 impotriva Georgiei, care a afectat mii de site-uri georgiene si a intrerupt emisia televiziunii nationale de la Tbilisi, potrivit AFP si Reuters. 'Campania…

- In urma asumarii raspunderii de catre guvernul PNL pe legea care va face posibila alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, PSD a depus, cu chiu, cu vai, o motiune de cenzura fara miza. PSD crede ca romanii au uitat ca tara le-a fost luata ostatica vreme de 3 ani, dar schimonosesc astazi realitatea…

- Guvernul spaniol a declarat marti "starea de urgenta climatica si de mediu" si s-a angajat pentru primele o suta de zile de mandat sa demareze actiuni precum trimiterea in Parlament a Legii privind Schimbarea Climatica si sa definitiveze masurile pentru a neutraliza emisiile de carbon pana in 2050,…

- Inspectia Muncii va avea anul viitor un plan de control astfel incat sa desfasoare o activitate alerta pe teren pentru depistarea muncii la negru, in contextul in care nu este normal ca Guvernul sa impoziteze oamenii pentru bani pe care acestia nu ii...

- Guvernul din Gibraltar a depus plangere, miercuri, impotriva liderilor partidului de extrema-dreapta spaniol Vox, acuzandu-i de "incitare la ura" impotriva teritoriului britanic si locuitorilor sai, informeaza AFP potrivit Agerpres. Plangerea, depusa la Madrid, ii vizeaza in mod concret pe presedintele…

- Sunt vizați pensionari care "mulg" bani din bugetul public, fiind angajați in institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, sau in regii autonome,...