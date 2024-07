Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat vineri seara in finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in semifinale, intr-un meci-maraton de 4 ore si 12 minute, de italianul Jannick Sinner (2 ATP, favorit nr. 2), in cinci…

- Italianca Jasmine Paolini va deveni cea de-a treia italianca din Era Open care va juca in finala Roland Garros. Favorita numarul 12 a invins-o pe Mirra Andreeva, in varsta de 17 ani, cu 6-3, 6-1, in a doua semifinala de joi, pentru a obține un loc in prima sa finala de Grand Slam.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal se afla pe lista jucatorilor inscrisi la Wimbledon, turneu de Grand Slam pe iarba pe care la cistigat in 2008 si 2010. Campionul iberic este de luni la Paris, la Roland Garros, turneu de Grand Slam pe care l-a cistigat de 14 ori in 19 participari. Desi programul sau este…

- Prezența lui Rafa Nadal la Roland Garros sta in continuare sub semnul intrebarii, mai ales in urma prestației extrem de "șterse" de la Roma in fața lui Hubert Hurkacz. Totuși, "Matadorul" a revenit recent cu noi declarații legate de Grand Slam-ul din Paris și a marturisit ca este dispus sa joace daca…

- Jaqueline Cristian, 25 de ani, locul 73 mondial, s-a impus in primul tur al turneului WTA 1000 de la Madrid in fața polonezei Magdalena Frech, 7-5, 6-2, revenind de la 1-5 in primul set. In continuare, se va duela cu Barbora Krejcikova, campioana de la Roland Garros 2021. ...

- Simona Halep (1.146 WTA) a primit un wild-card din partea organizatorilor turneului WTA 1000 de la Madrid, insa, cu doar o zi inaintea tragerii la sorți a meciurilor de pe tabloul principal, s-a retras. Halep nu s-a refacut complet dupa accidentarea suferita in urma cu doua saptamani, cand a fost nevoita…

- Garbine Muguruza, fosta lidera WTA și dubla caștigatoare de Grand Slam - Roland Garros (2016) și Wimbledon (2017) – și-a anunțat retragerea la varsta de 30 de ani. Muguruza a luat aceasta decizie in contextul in care nu mai jucase un meci din luna februarie a anului trecut. Ea a fost ținuta departe…

- Pentru Simona Halep (32 de ani, 1146 WTA) urmeaza cateva saptamani complicate, gandul ei fiind o posibila prezența la Roland Garros. Revenita pe teren dupa scandalul de dopaj, Simona Halep a primit deja trei wildcard-uri: la Miami, unde a fost eliminata in turul 1, la Oeiras, la care nu s-a mai dus,…