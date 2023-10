Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge astazi in Romania. Liderul de la Kiev va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu și va susține un discurs in plenul Parlamentului. Este prima vizita pe care Zelenski o face la București de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Solicitarea Ministerului Apararii a ajuns in plenul Parlamentului, care a luat act, oficial, de investiția de 6,5 miliarde de dolari. Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au luat act, marti, de solicitarea Ministerului Apararii Nationale privind obtinerea aprobarii prealabile pentru…

- Liderul PSD, a afirmat, luni seara, ca nu a decis in acest moment daca va candida la Presedintia Romaniei. „Nu mi-am facut niciun gand de a candida in acest moment la functia de presedinte al Romaniei. Sunt suficiente provocari, dupa cum bine stiti in acest scurt mandat de aproape trei luni de zile…

- Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a transmis luni ca reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat a fost el ministru al Energiei si el nu a cedat. El arata ca OMV trebuie sa respecte aceeasi lege pe care o respecta toate…

- O primarie de oraș din Alba este printre primele din Romania care a finalizat o investiție intr-un parc fotovoltaic prin care iși asigura cea mai mare parte a consumului de energie electrica de catre instituțiile publice

- Saveniul, orașul care și-a schimbat fața in ultimii 10 ani, a inceput o noua investiție. 36 de blocuri sunt reabilitate termic Singurul oraș din Romania care a reușit cu adevarat sa iși schimbe fața in ultimii 10 ani, orașul Saveni din județul Botoșani, continua investițiile și a dat startul, la fele…

- * Printre prioritati: masuri fiscale, pensii, legea salarizarii, jaloane PNRR Ieri, Senatul si Camera Deputatilor au inceput a doua sesiune parlamentara ordinara a anului. Cele doua Camere ale Parlamentului au fost convocate in sedinte de plen separate, de conducerile Senatului si, respectiv, Camerei…

- Romania este acoperita, din nou, de un val de canicula. Deși vara este pe final, temperaturile extreme persista pe teritoriul țarii. Meteorologii anunța ca se vor in inregistra și 40° iar disconfortul termic va fi unul accentuat in majoritatea zonelor. Vara a extremelor in Europa. Astazi și maine, meteorologii…