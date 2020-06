Stiri pe aceeasi tema

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de 5 stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15 euro/noapte…

- Romanii care aleg sa isi petreaca vacanta in strainatate in perioada urmatoare trebuie sa stie ca la intoarcerea in tara vor intra in izolare timp de doua saptamani. Masura ar putea fi ridicata la 15 iunie. "Romanii pot merge in Grecia si Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie…

- Romanii care vor pleca in concediu in Grecia sau Bulgaria vor trebui, la intoarcerea in țara, sa stea 14 zile in izolare. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a precizat cand ar putea fi ridicata aceasta masura.

- Grecia a anuntat ca va deschide sezonul estival, in mai putin de o luna. O va face treptat, in doua faze: de pe 15 iunie si de la 1 iulie, iar romanii sunt pe lista turistilor care pot vizita insulele grecesti cel mai devreme.

- Romanii pun conditii ca sa mearga in vacanta pe litoralul romanesc, asta dupa ce grecii și bulgarii, doua dintre destinațiile preferate pentru concediul de vara, au anunțat ca-și redeschid "porțile" de la 1 iulie. Un sondaj arata ca romanii vor ca hotelurile sa puna la dispoziție dezinfectanți, iar…

- Din totalul respondetilor, 77% au precizat ca merg in vacanta pe litoralul romanesc o data pe an, 11,4% de doua ori pe an si 5,8% de mai multe ori pe an. Aproape 35% au si-au facut vacanta in Mamaia anul trecut, 21,4% in Eforie Nord, iar restul in celelalte statiuni.

- Veste buna! Grecia va incepe sa primeasca turisti straini incepand cu 1 iulie, cand vor fi reluate gradual zborurile directe spre destinatiile turistice grecesti, a anuntat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis, informeaza EFE.

- Alin Burcea a vorbit in aceasta seara la un post de televiziune despre locurile unde ne putem face vacanțele in vara anului 2020, dupa pandemie. Grecia se pregateste sa isi reprimeasca turistii, a anuntat Burce. „In Croatia, cu siguranta se va purtea merge cu masina. Am citit, ieri, ca in Muntenegru…