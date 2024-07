Numai 30% dintre adolescenti spun ca parintii le asculta opiniile si le respecta punctul de vedere - focus grupuri FNaP.

Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministrul al Romaniei sustine campania lansata de Federatia Nationala a Parintilor (FNaP).Un sondaj fulger online initiat de Federatia Nationala a Parintilor (FNaP) pe un esantion reprezentativ, la care au raspuns peste 1.000 de parinti din mediul urban si rural, releva ca principalele doua motive…

- Federația Naționala a Parinților (FNAP) lanseaza o inițiativa de amploare menita sa incurajeze parinții sa se implice activ in prevenirea consumului de droguri in randul copiilor și adolescenților. Traficanții de droguri iși concentreaza tot mai mult atenția asupra distribuției de droguri sintetice,…

- Provocarile adolescenților sunt tot mai diverse și complexe, in prezent, ceea ce face ca parinții sa se confrunte adesea cu dificultați in a gasi modalitațile potrivite de a comunica și de a se relaționa eficient cu copiii lor. In acest context, participarea la cursuri de parenting dedicate relaționarii…

Din punctul de vedere ale alegatorilor data alegerilor prezidențiale este o problema falsa. Nu acesta este punctul de vedere al partidelor.

- Biroul Electoral Central intrunit pe 15 iunie 2024 in sedinta a decis ca nu sunt suficiente probe pentru anularea alegerilor de la Costinesti, judetul Constanta. Redam mai jos punctul de vedere al BECL Costinesti, cu privire la situatiile create de numarul de voturi de acolo. "Batalia" se da intre candidatii…

- Parinții care iși cresc singuri copiii nu pot fi obligați sa lucreze in schimbul de noapte, conform prevederilor Codului Muncii. De asemenea, potrivit aceleiași legislații, femeile insarcinate sau care alapteaza sunt scutite de acest program, precum și femeile care tocmai au nascut. Aceste dispoziții…

Multi parinti refuza sa-si lase copiii sa mearga la scolile profesionale, chiar daca la absolvirea lor au asigurat un loc ce munca bine platit, ...