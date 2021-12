De Sf. Nicolae o patrula din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control pe raza localitații autoutilitara condusa de un barbat de 38 de ani, care transporta material lemnos. Intrucat conducatorul auto nu a putut prezenta documentele de proveniența pentru materialul lemnos transportat, polițiștii au cerut sprijinul specialiștilor silvici, care, in […] The post ”Nuielușa” primita de Sf. Nicolae de un sucevean care transporta cherestea fara acte first appeared on Suceava News Online .