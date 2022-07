#nuibaifestival, o trăsătură specifică românilor și maghiarilor din Târgu-Mureș Zeci de artiști, doua scene, trei zile de eveniment și peste 8.000 de… " #nuibai people". Așa este gandita povestea „Descuț in iarba" pentru 2022, un festival care are loc pentru a cincea oara la Targu Mureș. Pe langa relaxare și distracție, evenimentul din Complexul de agrement Weekend vine cu un concep nou: #nuibaifestival, o trasatura specifica romanilor și maghiarilor din Targu-Mureș (nu-i bai... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

