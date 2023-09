Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica a semnat o scrisoare de intentie cu Fondul de Investitii "Initiativa celor Trei Mari", pentru a explora o potentiala colaborare in sectorul productiei de energie regenerabila din Romania, a anuntat compania, intr-un comunicat de presa.

- Nuclearelectrica anunta ca a semnat o Scrisoare de Intentie cu Fondul de Investitii Initiativa celor Trei Mari pentru a explora posibilitatea unei colaborari in sectorul productiei de energie regenerabila in Romania, in vederea atingerii unor obiective strategice comune. Nuclearelectrica, care genereaza…

- Uniunea Europeana a ars mai puțini combustibili fosili pentru a produce electricitate in prima jumatate a anului. Mai multe țari au doborat recorduri pentru cota de energie care provine din surse regenerabile, cu Grecia și Romania care au trecut pentru prima data de 50%, arata un studiu citat de The…

- Vor fi instituite doua categorii noi de vulnerabilitate energetica – „primara” „și extrema”, astfel, acest instrument va permite identificarea celor mai vulnerabile gospodarii din punct de vedere energetic și oferirea unor compensații mai mari la plata facturilor la consumul de energie in perioada rece…

- Electromecanica Ploiesti, filiala a Companiei Nationale Romarm, a semnat cu Raytheon Missiles&Defense o scrisoare de intentie pentru inceperea colaborarii pentru productia in Romania a rachetelor interceptoare SkyCeptor, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT).

- Energia regenerabila și infrastructura de transport au atras un val de proiecte care concureaza pentru fondurile de redresare ale Uniunii Europene in Romania, unde capacitatea guvernului de a atrage fonduri a crescut, a declarat joi un vicepreședinte al Bancii Europene de Investiții (BEI), scrie Reuters.…

- Compania elena de electricitate PPC iși extinde prezența in Europa de Sud-Est, avand in plan noi achiziții de proiecte de energie regenerabila in curs de dezvoltare in Romania și Bulgaria, dupa acordurile de achiziție a Enel Romania, a celor doua parcuri fotovoltaice pe care compania greaca Mytilineos…

- ” SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 2 CNE Cernavoda au fost finalizate, sincronizarea la Sistemul Energetic National realizandu-se in data de 15 iunie 2023”, anunta compania. Unitatea 2 a intrat in programul de oprire planificata in data de 7 mai 2023,…