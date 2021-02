NUCLEARELECTRICA: Santierul se va deschide în 2024 Constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda va costa sapte miliarde de euro, iar decizia de investitii si mobilizarea de santier este estimata pentru anul 2024, a declarat, marti, Cosmin Ghita, directorul general al Nuclearelectrica, intr-o conferinta de profil. "Suntem pe punctul de a finaliza studiul de fezabilitate, am facut un update la studiul din 2012. In paralel cu o serie de evaluari a conformarii structurilor si a proiectului tehnologic cu directivele de securitate nucleara. Urmeaza in scurt timp sa venim in AGA (Adunarea Generala a Actionarilor - n. r.) cu o propunere de demarare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Investesc multi bani, investesc miliarde de dolari si se ocupa de o gama intreaga de probleme care se refera la transporturi, mediu si o serie intreaga de alte lucruri”, a spus Biden in timpul intalnirii cu senatorii, care a avut loc in biroul oval. ”Au o initiativa noua, majora, in domeniul feroviar…

- Ambasadorul Romaniei la Washington D.C., George Cristian Maior, a participat, miercuri, 20 ianuarie 2021, la ceremonia de inaugurare și depunerea juramantului de catre cel de-al 46-lea Presedinte al Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden Jr. “In calitate de partener strategic, Romania ramane ferm…

- ​Guvernul va discuta în ședința de vineri un proiect de Hotarâre privind aprobarea acordului între România și Statele Unite privind cooperarea în domeniul dezvoltarii proiectelor nuclearo-electrice de la CNE Cernavoda si în sectorul energiei nucleare civile din România,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolac u, a comentat miercuri seara ceea ce se intampla in Statele Unite ale Americii. ”Sunt ingrijorat de evenimentele din Washington. Democrația americana merita mai mult. Este timpul pentru responsabilitate. Asta se intampla atunci cand un om vrea toata puterea și divizeaza…

- Kimberly Reed, președinte Exim US (Banca de Export-Import a SUA), va vizita, saptamâna viitoare, pe 8 decembrie, centrala nucleara de la Cernavoda, fiind însoțita de Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, informeaza Nuclearelectrica. Potrivit acesteia, vizita…

- Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a avut o intalnire de lucru cu o delegație a Eximbank USA, condusa de presedintele Eximbank USA, Kimberly Reed. La aceasta intalnire au participat și E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București și Adrian Constantin Volintiru,…

- ”Intrevederea prim-ministrului interimar, Nicolae-Ionel Ciuca, cu Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kimberly Reed, presedintele Bancii de Import-Export a SUA, si Aleshia Duncan, Departamentul Energiei din SUA”, este inscrisa pe agenda premierului interimar, pentru…

- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, a vizitat Porțile de Fier impreuna cu ministrul Economiei, Virgil Popescu. Vizita a fost una de lucru in vederea finanțarii pe care SUA a anunțat-o pentru Romania in proiecte energetice. Delegația oficiala a fost primita și insoțita de Bogdan Badea, președintele directoratului…