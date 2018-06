Nuclearelectrica, prima companie listata care isi face aplicatie pentru investitori

Stiri pe aceeasi tema

- O mare companie din Norvegia, specializata in distributia de produse destinate animalelor de companie, le ofera angajaților, cei care au un pui de catel sau de pisica, dreptul la ''concediu de paternitate'' .

- Floca este o aplicatie de friending si chat around, dezvoltata de o companie de tehnologie din Iasi, lansata luna aceasta in Madrid, iar in prima sapamana a adunat peste 50.000 de utilizatori, urmand ca in iunie sa fie lansata si in Romania, arata un comunicat transmis marti de companie.

- Insa, exista posibilitatea ca unele manifestari, mai putin evidente, care pot contura "starea de boala", sa fie trecute cu vederea de catre proprietar. Refuzul voluntar al hranei mai mult de 48 de ore consecutiv este unul dintre cele mai evidente semne. Acesta poate indica evolutia unei boli, intrucat…

- European Commissioner for Regional Policy Corina Cretu stated on Monday in Bacau that Romania hasn't been sufficiently prepared to access European funds for quality projects ever since January 2007, when it joined the EU, mentioning as impediments, in terms of the delays that accumulated over time,…

- Uber a lansat astazi Uber Eats, serviciul global de livrare de mancare, in Bucuresti. Incepand de azi, de la pranz, locuitorii capitalei vor putea comanda mancare din aplicatia Uber Eats sau de pe site-ul ubereats.com.

- PovesTIC – aplicație mobila de povești pentru copii LANSARE OFICIALA – 02 aprilie, ora 18:00 Teatrul Ion Creanga, Sala Mica Primaria Municipiului București, prin Teatrul Ion Creanga, in colaborare cu Teatrul Național Radiofonic, lanseaza luni, 02 aprilie, in ziua dedicata in mod tradițional celebrarii…

- Saptamana aceasta, la Școala Coresi din Fieni este.. Școala Altfel! Deci…altfel de activitati! Altfel…de scoala! Printre numeroasele activitați programate, una este foarte Post-ul FIENI: Elevii de la Școala Coresi și-au adus animalele de companie, la școala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul angajat NSA, Edward Snowden, a atacat Facebook printr-un tweet dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.