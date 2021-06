Nuclearelectrica prelungeşte programul de oprire planificată a reactorului 2 de la Cernavodă ”Nuclearelectrica informeaza actionarii si investitorii cu privire la extinderea duratei programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda, programata pentru resincronizare la sistemului energetic national in data de 13 iunie 2021, in scopul remedierii unor probleme punctuale la sistemul electric, in partea clasica a centralei. Problemele punctuale au fost identificate cu ocazia testelor pentru resincronizarea la sistemul energetic national, dupa perioada de oprire planificata inceputa in data de 9 mai 2021 si se afla in prezent in analiza si remediere. Nuclearelectrica SA va reveni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

