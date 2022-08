Nuclearelectrica oprește Unitătea 1 a centralei Cernavodă Nuclearelectrica anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda va fi oprita vineri dupa-amiaza pentru lucrari de reparatii. Oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda este necesara pentru realizarea unor lucrari de reparatie a sistemului de filtrare din bazinul de aspiratie, partea clasica a centralei. Lucrarile de reparatie se pot realiza doar cu Unitatea 1 in […] The post Nuclearelectrica oprește Unitatea 1 a centralei Cernavoda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

